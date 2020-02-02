Звезда "МанСити" бросил жену ради модели, которая младше него на шесть лет

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Футболист "Манчестер Сити" Рияд Марез развелся со своей женой Ритой Джохал ради романа с британской моделью Тэйлор Уорд, которая младше него на шесть лет. Она является дочкой звезды риалити-шоу Доун Уорд и бывшего футболиста Эшли Уорда. Напомним, что сегодня "Манчестер Сити" Мареза встретится с "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Парочку поймали вместе в одном из VIP-заведений Манчестера. Сообщается, что вечер с девушкой и ее друзьями обошелся алжирцу в 5 тысяч фунтов.

По информации СМИ, Тэйлор отказывала футболисту, пока тот не развелся с женой. К слову, предыдущим бойфрендом девушки был одноклубник Мареза Серхио Агуэро, они были в отношениях еще год назад.

Интересно, что некоторое время назад в скандал с изменой попала его бывшая жена Рита. Поговаривали, что девушка заигрывала со знаменитыми боксерами Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. У бывших супругов осталось двое детей.

Ранее мы писали, что жена Месси профессионально занялась боксом. Фото Антонеллы Роккуццо, тейпирующей руку, лайкнула даже возлюбленная Криштиану Роналду.

А самая одиозная жена в украинском футболе Ирина Морозюк шокировала сеть необычным исполнением гимна Украины. Девушка была одета в синюю кофту и желтые трусы.

Смотрите, как Марез забивает в ворота "Шахтера":

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