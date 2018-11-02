Мнения разошлись. Как оценили игру Александра Зинченко английские СМИ

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко в домашнем матче Кубка английской лиги с "Фулхэмом" третий раз в сезоне вышел на поле и отыграл 90 минут. Его команда выиграла – 2:0, а сам Зинченко получил очень неоднозначные оценки. К примеру, Daily Mail выставила футболисту сборной Украины самый низкий балл в команде Хосепа Гвардиолы – 6,5.

Зато главное манчестерское издание, Manchester Evening News, оценило Зинченко на приличную семерку. Да и еще и выдало интересный комментарий: "Яркий, резкий, креативный подход к поддержке Лероя Сане на левом фланге! По нашим данным, Зинченко рассматривает январский уход из "Манчестер Сити". Но! Клуб может попытаться удержать Алекса, если он сохранит такую форму".

А ключевой полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не доиграл матч 1/8 финала Кубка английской лиги с "Фулхэмом" (2:0). Бельгиец покинул поле на 86-й минуте, держась за левое колено. И с "Шахтером", судя по прогнозам, в Лиге чемпионов не сыграет.

Что касается Зинченко, то ранее была информация о том, что руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в подписании нового контракта с украинским полузащитником.