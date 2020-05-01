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"Многие скучают по футболу": еще один европейский чемпионат планирует возобновиться в мае

1 мая, 22:37

Андрей Фоменко

Суперлига в Дании хочет вернуться на поля еще весной

Растет количество национальных футбольных чемпионатов, которые в ближайшие недели готовы провести рестарт после карантина. К слову, первый топ-чемпионат объявил дату возобновления сезона. Сегодня стало известно, что продолжить играть еще весной хотят и в Дании.

Глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер считает, что 29 мая может возобновиться сезон 2019/2020. Чемпионата страны был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Слова функционера приводит официальный сайт организации:

"С середины марта у нас была четкая стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения коронавируса. Мы придерживаемся этого плана. Ведем себя должным образом и действуем сообща и должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях. Чемпионат Суперлиги должен снова быть запущен 29 мая. Мы должны успешно его завершить. Возобновим соревнования, как только получим разрешение правительства. Ведь многие скучают по футболу".

В Суперлиге Дании после 24 туров лидирует "Мидтьюлланд", на 12 очков опережая "Копенгаген".

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Сегодня появилась информация, что чемпионат Украины возобновится 30 мая.

Смотрите, как "Копенгаген" играл в Лиге Европы с киевским "Динамо"

Смотрите, как сборная Дании в гостях сыграла вничью с Ирландией

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возобновление футбол сезон коронавирус чемпионат Дании

Источник: Прессбол

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