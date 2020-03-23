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Много Шевы не бывает: бразильский фанат показал потрясающую коллекцию футболок украинца

23 марта, 19:40

Вадим Авдасев

Марсел Ферри собрал амуницию со времен выступления Андрея Шевченко в разных командах

Поклонники бывшего футболиста сборной Украины Андрея Шевченко есть не только у нас в стране. Один его самый настоящий фанат, оказывается, живет в Бразилии. На днях Марсел Ферри выложил в соцсетях фотографию с потрясающей коллекцией футболок украинского нападающего. К слову, Андрей Шевченко выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом.

В коллекции бразильского фана – десятки футболок Шевы: от времен его выступлений за киевское "Динамо", еще под десятым номером, до последних матчей в составе сборной Украины в 2012 году. Также нападающий, напомним, играл за "Милан" (дважды) и "Челси". Свое сокровище Марсел подписал следующим образом:

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко. Некоторые из моих футболок Шевченко. Шева – лучший! Король! Легенда! Идол!"

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Мы писали, что Шева поддержал решение о переносе Евро-2020.

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При этом одним из хештегов Ферри подписал "StayAtHome", поддерживая борьбу человечества с коронавирусом. Сам поклонник футбола болеет в Бразилии за команду "Васко да Гама".

Смотрите сюжет о том, как Шевченко вошел в десятку лучших тренеров мира по итогам 2019 года

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