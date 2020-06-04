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Модель Playboy купила футбольный клуб и подарила 21-летней дочери: она тоже модель

4 июня, 18:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка уже в 16 лет не стеснялась показывать грудь на модельных показах, а теперь будет руководить футбольным клубом

Вчера стало известно, что бывшая модель Playboy Анамария Продан купила румынский клуб "Германштадт" и спасла его от банкротства, погасив задолженность в 700 тысяч евро. Но выяснилось, что Анамария не будет заниматься делами клуба – она решила доверить судьбу команды своей 21-летней дочери Ребекке Думитреску.

Ребекка также является моделью и начала принимать участие в модельных показах еще в 16 лет. Девушка не постеснялась надеть платье с открытой грудью во время показа в Нью-Йорке, чем вызвала резонанс в мире моды, ведь она тогда была еще несовершеннолетней. Тем не менее, сейчас девушка ведет более скромный образ жизни, на ее странице в Instragram нет откровенных фото, как, например, у ее матери, которая в свое время возглавила рейтинг с самой большой грудью в Румынии.

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Кстати, у Ребекки есть младшая сестра Сара Думитреску. 20-летняя девушка играет в баскетбол в академии в Брадентоне, США.

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"Германштадт", в 26 турах набрав 25 очков, занимает 10-е место в чемпионате Румынии. Сегодня стало известно, что сезон в Румынии будет возобновлен 12 июня. Все матчи турнира будут проходить без зрителей. За 2-3 дня до первого матча все футболисты пройдут тесты на коронавирус. Ранее мы писали, что в Румынии провели самую быструю замену в футболе.

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модель чемпионат Румынии

Источник: Сегодня|Спорт

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