Мохамед Салах пропустит полуфинал Лиги чемпионов

Лидер "Ливерпуля" получил травму в матче английской Премьер-лиги

Салах столкнулся с вратарем "Ньюкасла". Фото: AFP

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Салах завтра не сыграет. Ему лучше, но завтра он не будет играть", – заявил Клопп.

Напомним, что в матче чемпионата Англии египтянин столкнулся с вратарем "Ньюкасла" Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.

"Он отключился на пару секунд, потому что Фабиан Шер спросил, все ли в порядке, а он ему не ответил. В этот момент мы слегка испугались насчет его состояния.

Мне жаль его, но я был сосредоточен на мяче. Иногда невозможно увидеть все. Я не ударил его рукой или кулаком. Возможно, бедром. Я даже не уверен, я ли это вообще был.

Но я подошел к нему, чтобы извиниться. Я не хотел его травмировать", - сказал после игры Дубравка.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" завершился со счетом – 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

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