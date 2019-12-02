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Момент истины : кто получит "Золотой мяч" – голосование

2 декабря, 10:01

Приз лучшему футболисту планеты вручат в Париже

Золотой мяч

Золотой мяч / Фото: Twitter

В понедельник, 2 декабря, мы узнаем, кто же получит приз лучшему футболисту года в Европе.

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"Золотой мяч" длительное время делили между собой игрок "Барселоны" Лионель Месси и футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду, но в прошлом году эту традицию нарушил полузащитник "Реала" Лука Модрич.

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Сейчас же по мнению экспертов, трофей скорее всего достанется форварду "Барселоны" Лионелю Месси. Коэффициент на его победу составляет 1.14. Вторым в списке идет Вирджил ван Дейк с коэффициентом 5.40. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду с котировкой 36.00. Далее идет Садио Мане (38.00) и Мохамед Салах (50.00)

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Как сообщалось ранее, "Золотой мяч" достанется Месси – испанские СМИ узнали о визите журналистов France Football в Барселону. По информации источника, они поставили в известность Лео о том, что именно он станет обладателем главной индивидуальной награды в футболе.

Смотрите, как забивает Лионель Месси за "Барселону":

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Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Мохамед Салах Садио Мане Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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