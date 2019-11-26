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Золотой мяч достанется Месси – испанские СМИ узнали о визите журналистов France Football в Барселону

26 ноября, 18:10

Издание "Mundo Deportivo" выследило представителей издания "France football" в Барселоне

Коллекция Месси пополнится еще одним "Золотым мячом"

Коллекция Месси пополнится еще одним "Золотым мячом"

Испанское издание Mundo Deportivo похвасталось, что знает, кому вручат "Золотой мяч" в этом году. Газета опубликовала информацию, что лучшим футболистом года объявят нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. станет обладателем Золотого мяча-2019. Вчера мы писали, что "France football", вручающий традиционно приз, сообщил новость победителю.

По информации же источника Mundo Deportivo, главный редактор и один из журналистов France Football побывали в Барселоне и поставили в известность Лео о том, что именно он станет обладателем приза. Смотрите, как Месси забивает за свой клуб.

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Пишут, что визит редакции "France football" в каталонский город связан с запланированным интервью с Месси, главной темой которого должна стать его победа в номинации лучшего футболиста года.

Хотя вчера была якобы утечка информации, что в голосовании португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опередил голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка. Интересно, что букмекеры пророчили победу именно футболисту из Нидерландов.

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Источник: isport.ua

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