Море слез Клоппа и "Happy Birthday" от ван Дейка: футболисты "Ливерпуля" устроили свое Рождество

Футболисты "Ливерпуля" / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Игроки "Ливерпуля" осчастливили десятки детей, заглянув в местный детский госпиталь Алдер Хей и устроив там преждевременное Рождество. Ранее мы сообщали, что форвард "Ливерпуля" Садио Мане третий раз стал игроком месяца чемпионата Англии.

Появление "красных" вызывало море эмоций, а игроки пообщались с детьми, позировали для фотографий, давали автографы и раздавали рождественские подарки. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с мальчиком, который недавно перенес операцию на ноге, а затем Клопп, который на днях продлил контракт с мерсисайдцами, пригласил ребенка на тренировочную базу, когда тот выздоровеет и избавиться от всех бинтов. Паренек со слезами на глазах сказал, что это лучший день в его жизни.

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А игроки основы "красных", в том числе Эндрю Роберсон, Окслейд Чемберлен и Вирджил ван Дейк даже показали свои вокальный данные, исполнив свою версию "Happy Birthday" для именинницы Лолы, которая поначалу потеряла дар речи, а потом тоже расплакалась.

Ранее мы знакомили вас с заявкой "Ливерпуля" на клубный чемпионат мирав Катаре. В заявку не вошли защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо, которые не успеют восстановиться к турниру.

Смотрите также обзор матча Лиги чемпионов "Ред Булл" Зальцбург — "Ливерпуль" -. 0:2

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