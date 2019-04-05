Моуринью имеет два предложения из Италии: он готов на понижение зарплаты
Португальский тренер остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью летом может вернуться в чемпионат Италии, где ранее он возглавлял "Интер". Португалец контактирует с руководством миланского клуба, а также "Ромы", сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Римляне общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.
По данным Tuttomercatoweb, Моуринью согласился снизить требования по зарплате в "Интере" с 10 миллионов евро в год до 8 млн. Его кандидатуру поддерживает вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти.
При этом генеральный директор "Интера" Беппе Маротта склоняется к назначению бывшего главного тренера "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.
Напомним, ранее появились слухи, что Моуринью летом может стать новым коучем бывшей команды украинца Анатолия Тимощука – "Баварии". Руководство мюнхенского клуба рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему главному тренеру Нико Ковачу, под руководством которого "Бавария" рискует проиграть Дортмунду титул чемпионов Германии. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить Моуринью, но он был занят.
Как сообщалось ранее, в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира входят двое безработных. Одним из них является Моуриньо, годовой заработок которого составил 31 миллион евро.
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