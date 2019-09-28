Моуринью летом отказал пятерым командам: названа причина

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год

Жозе Моуринью / Фото: AFP

Безработный португальский тренер Жозе Моуринью перед нынешним сезоном отказался возглавить французский "Монако", утверждает Goal. Также интерес к Моуринью проявляли французский "Лилль", немецкие "Вольфсбург", "Шальке" и итальянский "Милан". Однако всем им португалец отвечал отказом. Причина – его желание вернуться в мадридский "Реал". Ранее мы писали, что Моуринью ждет увольнения Зидана с поста главного тренера "Реала".

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Специалист остается без работы после увольнения из английского "Манчестер Юнайтед" в конце прошлого года. Он возглавил "Красных дьяволов" в мае 2016 года. В первом же сезоне португалец привел команду к победе в Суперкубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы. В следующем сезоне Моуринью вел борьбу с "МанСити" за золотые медали, но в итоге стал вторым в чемпионате.

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Ранее мы писали, что Моуринью отказался от предложения из Китая в размере 100 миллионов евро за весь срок контракта. Португальский специалист намерен продолжать работать в Европе, несмотря на то что его соглашение с китайским клубом стало бы крупнейшим в истории.

Жозе Моуринью опозорился во время хоккейного матча в России:

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