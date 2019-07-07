Жозе Моуринью отказался от 100 миллионов евро: вариант работы в Китае ему не подходит

"Гуанчжоу Эвергранд" не смог договориться со знаменитым португальским тренером, хотя предлагал огромную сумму денег

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отклонил предложение китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает британское издание Telegraph. Как отмечает источник, "Гуанчжоу" предложил 56-летнему португальскому специалисту трехлетний контракт на общую сумму 100 миллионов евро. По условиям контракта, ежегодная зарплата Моуринью должна была составить 30 миллионов евро, еще 10 миллионов ему полагалось в качестве бонуса.

В материале сообщается, что тренер в апреле вел переговоры с владельцем компании-спонсора клуба Сюй Цзином, но ответил вежливым отказом, посчитав, что с профессиональной точки зрения этот вариант на данном этапе карьеры ему не подходит.

Моуринью находится без работы с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Ранее он также возглавлял несколько португальских клубов, в том числе "Порту", лондонский "Челси", миланский "Интер" и "Реал".

Ранее стало известно, что самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью.

Ранее Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч". Известный специалист считает, что победитель определится после матчей национальных сборных.

Жозе Моуринью опозорился во время хоккейного матча в России:

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