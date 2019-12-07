Моуринью на груди и ниже пояса: англичанка сделала 38 тату, посвященных португальцу

/ Фото: The Sun

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62-летняя болельщица по имени Вив Бодикоут сделала 38 татуировок, посвященных главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. В интервью женщина, украсившая изображениями португальца даже грудь и ягодицы, рассказала, что потратила на наколки несколько тысяч фунтов стерлингов. И собирается тратить дальше.

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"За последние годы потратила две тысячи фунтов на татуировки с Жозе Моуринью. На самом деле это стоило того, потому что я очень сильно люблю его. Он классный тренер. И такой привлекательный. Я просто таю от него. И я готова потратить еще больше на эти цели. Я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто ее сделает для меня", – приводит слова Бодикоут The Sun

"Как на это реагирует мой муж Тони? Ему это нравится. Он тоже в восторге от Моуринью. Так что никакой ревности. Он поддерживает все мои татуировки, связанные с Жозе", – говорит Вив

Отметим, что на одной из татуировок с Моуринью на теле женщины красуется надпись: "50 оттенков Жозе", а на другой португальский тренер, появляющийся из яичной скорлупы, вопрошает: "Съешь меня!"

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Напомним, главным тренером "Тоттенхэма" Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" выиграли у "Вест Хэма", "Олимпиакоса" и "Борнмута", но в последнем матче "Тоттенхэм" уступил экс-команде Моуринью "МЮ".

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