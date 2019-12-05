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Возвращение Моуринью на "Олд Траффорд" не удалось: обзор матча "МЮ" – Тоттенхем"

5 декабря, 10:06

Сульшер испортил Моуринью возвращение на стадион своей бывшей команды

Поединок 15-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Тотенхэмом" знаменовался возвращением на домашнюю арену "Красных дьяволов" экс-тренера команды Жозе Моуринью. Болельщики тепло приняли португальского специалиста, а вот игроки "МЮ" оказались не такими гостеприимными и нанесли Моуру первое поражение во главе "шпор".

"Тоттенхэм" потерпел 35-е поражение от "Юнайтед" в Премьер-лиге. Больше ни одному клубу они не проигрывали чаще, чем "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 2:1
Голы: Рашфорд (6, 49, пен) – Алли (39)

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"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактомини, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рашфорд, Гринвуд (Перейра, 80).

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Уинкс (Ндомбеле, 70), Лукас Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждение: Уинкс (13).

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Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" отблагодарил болбоя за помощь в Лиге чемпионов. Каллум Хайнс, который помог организовать второй гол в ворота "Олимпиакоса", пообедал со "шпорами" и пожал руки футболистам.

Как "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов переиграл "Олимпиакос" – 4:2

Смотрите обзор матча "Астана" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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