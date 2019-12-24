Моуринью пристыдил игрока "Челси" Рюдигера, который подвергся расистским нападкам

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью "прошелся" по немецкому защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. В воскресном матче темнокожий игрок гостей получил удар ногой в грудь от хавбека "Шпор" Сона, что привело к удалению корейца. Сам же матч "Челси" выиграл у "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

Португальский наставник высказал негодование симулятивными действиями Рюдигера:

"Я надеюсь, что Премьер-лига останется такой, какой была и будет Премьер-лигой в будущем. Мы должны сконцентрировать свое внимание на Рюдигере, а не на Соне. И я сейчас говорю не об эпизоде с проявлением расизма, а об этой странной красной карточке. В Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, ты же мужик. Это Англия! Такое можно провернуть в Латинской Америке, Португалии, Испании или Италии. Для них характерно это, но не для чемпионата Англии. Серьёзно, как вы думаете, он сыграет в следующем матче или он будет травмирован? Я думаю, что он примет участие в следующей игре. Но зато много говорят про Сон Хын Мина, но не говорят про Рюдигера".

Читайте, как кореец Сон вошел в историю чемпионата Англии.

Напомним, в начале ноября расистский скандал вспыхнул во время матча "Шахтера" и "Динамо"

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