Бывшая команда Моуринью разбила "Тоттенхэм" в матче с удалением и частым обращением к VAR

"Челси" не дал шанса "Тоттенхэму" в лондонском дерби в чемпионате Англии

Виллиан "похоронил" "Тоттенхэм" на его поле / Фото: Twitter

Букмекерские конторы серьезно ошиблись с сегодняшними ставками на лондонское дерби. Вопреки ожиданиям, "Челси" довольно уверенно обыграл в гостях команду своего бывшего главного тренера Жозе Моуринью, "Тоттенхэм", со счетом 2:0. Наш сайт вел онлайн матча "Тоттенхэм" – "Челси".

Оба мяча в поединке забил бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Виллиан. На 12-й минуте он отличился в игре, забив обводящим ударом. А на четвертой добавленной к первому тайму минуте бразилец реализовал 11-метровый. Назначен он был после проверки VAR за нарушение вратаря "Шпор" Гассаниги против защитника "синих" Алонсо, в нужное время оказавшегося в чужой штрафной.

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А во втором тайме "Тоттенхэм" остался в меньшинстве: рефери снова послушался VAR и удалил корейца Сона за удар шипами в грудь немцу Рюдигеру. После этого команда Френка Лэмпарда уверенно довела встречу до победы. Хотя из-за обращений к VAR судья добавил аж восемь минут. "Челси" укрепился на четвертом месте, а коллектив Моуринью остался на седьмом.

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