Моуринью против "бывшей" и другие битвы: расписание и результаты 15-го тура чемпионата Англии

Все - о поединках очередного тура английской Премьер-лиги, играющегося посреди недели

Жозе Муоринью / Фото: Reuters

Посреди недели, с вторника, 3 декабря, по четверг, 5 декабря, в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 15 тура. Главное внимание приковано к поединку "МЮ" – "Тоттенхэм" ("дьяволы" против своего экс-тренера Моуринью), а также ко встречам "Бернли" – "МанСити" и "Ливерпуль" – "Эвертон". Ниже – расписание тура, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Напомним, накануне представитель АПЛ ван Дейк всего на один процент отстал от Месси в голосовании на обладателя "Золотого мяча".

Также мы сообщали, что два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии, 15 тур

Вторник, 3 декабря

21:30 Кристал Пэлас – Борнмут

22:15 Бернли – Манчестер Сити

Среда, 4 декабря

21:30 Лестер – Уотфорд

21:30 Вулверхэмптон – Вест Хэм

21:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

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21:30 Челси – Астон Вилла

21:30 Саутгемптон – Норвич Сити

22:15 Ливерпуль – Эвертон

Четверг, 5 декабря

21:30 Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

22:15 Арсенал – Брайтон

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Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 14 13 1 0 32-12 40 2 ЛЕСТЕР 14 10 2 2 33-9 32 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 14 9 2 3 39-16 29 4 ЧЕЛСИ 14 8 2 4 28-20 26 5 ТОТТЕНХЭМ 14 5 5 4 24-21 20 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 14 4 8 2 19-17 20 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 14 4 7 3 17-13 19 8 АРСЕНАЛ 14 4 7 3 20-21 19 9 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14 4 6 4 21-17 18 10 БЕРНЛИ 14 5 3 6 20-20 18 11 КРИСТАЛ ПЭЛАС 14 5 3 6 13-18 18 12 БОРНМУТ 14 4 4 6 18-20 16 13 ВЕСТ ХЭМ 14 4 4 6 17-23 16 14 НЬЮКАСЛ 14 4 4 6 13-22 16 15 АСТОН ВИЛЛА 14 4 3 7 21-22 15 16 БРАЙТОН 14 4 3 7 16-21 15 17 ЭВЕРТОН 14 4 2 8 14-22 14 18 САУТГЕМПТОН 14 3 3 8 15-32 12 19 НОРВИЧ 14 3 2 9 15-30 11 20 УОТФОРД 14 1 5 8 9-28 8

Смотрите, как английские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

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Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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