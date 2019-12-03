Моуринью против "бывшей" и другие битвы: расписание и результаты 15-го тура чемпионата Англии

Посреди недели, с вторника, 3 декабря, по четверг, 5 декабря, в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 15 тура. Главное внимание приковано к поединку "МЮ" – "Тоттенхэм" ("дьяволы" против своего экс-тренера Моуринью), а также ко встречам "Бернли" – "МанСити" и "Ливерпуль" – "Эвертон". Ниже – расписание тура, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.
Напомним, накануне представитель АПЛ ван Дейк всего на один процент отстал от Месси в голосовании на обладателя "Золотого мяча".
Также мы сообщали, что два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии, 15 тур
Вторник, 3 декабря
21:30 Кристал Пэлас – Борнмут
22:15 Бернли – Манчестер Сити
Среда, 4 декабря
21:30 Лестер – Уотфорд
21:30 Вулверхэмптон – Вест Хэм
21:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
21:30 Челси – Астон Вилла
21:30 Саутгемптон – Норвич Сити
22:15 Ливерпуль – Эвертон
Четверг, 5 декабря
21:30 Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
22:15 Арсенал – Брайтон
Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta смотрите на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|14
|13
|1
|0
|32-12
|40
|2
|ЛЕСТЕР
|14
|10
|2
|2
|33-9
|32
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|14
|9
|2
|3
|39-16
|29
|4
|ЧЕЛСИ
|14
|8
|2
|4
|28-20
|26
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|14
|5
|5
|4
|24-21
|20
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|14
|4
|8
|2
|19-17
|20
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|14
|4
|7
|3
|17-13
|19
|8
|АРСЕНАЛ
|14
|4
|7
|3
|20-21
|19
|9
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|14
|4
|6
|4
|21-17
|18
|10
|БЕРНЛИ
|14
|5
|3
|6
|20-20
|18
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|12
|БОРНМУТ
|14
|4
|4
|6
|18-20
|16
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|14
|4
|4
|6
|17-23
|16
|14
|НЬЮКАСЛ
|14
|4
|4
|6
|13-22
|16
|15
|АСТОН ВИЛЛА
|14
|4
|3
|7
|21-22
|15
|16
|БРАЙТОН
|14
|4
|3
|7
|16-21
|15
|17
|ЭВЕРТОН
|14
|4
|2
|8
|14-22
|14
|18
|САУТГЕМПТОН
|14
|3
|3
|8
|15-32
|12
|19
|НОРВИЧ
|14
|3
|2
|9
|15-30
|11
|20
|УОТФОРД
|14
|1
|5
|8
|9-28
|8
Смотрите, как английские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках
Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1
Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2
Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2
Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1
Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2
Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1
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