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Моуринью против "бывшей" и другие битвы: расписание и результаты 15-го тура чемпионата Англии

3 декабря, 16:58

Все - о поединках очередного тура английской Премьер-лиги, играющегося посреди недели

Жозе Муоринью

Жозе Муоринью / Фото: Reuters

Посреди недели, с вторника, 3 декабря, по четверг, 5 декабря, в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 15 тура. Главное внимание приковано к поединку "МЮ" – "Тоттенхэм" ("дьяволы" против своего экс-тренера Моуринью), а также ко встречам "Бернли" – "МанСити" и "Ливерпуль" – "Эвертон". Ниже – расписание тура, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Напомним, накануне представитель АПЛ ван Дейк всего на один процент отстал от Месси в голосовании на обладателя "Золотого мяча".

Также мы сообщали, что два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии, 15 тур

Вторник, 3 декабря

21:30 Кристал Пэлас – Борнмут

22:15 Бернли – Манчестер Сити

Среда, 4 декабря

21:30 Лестер – Уотфорд

21:30 Вулверхэмптон – Вест Хэм

21:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

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21:30 Челси – Астон Вилла

21:30 Саутгемптон – Норвич Сити

22:15 Ливерпуль – Эвертон

Четверг, 5 декабря

21:30 Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

22:15 Арсенал – Брайтон

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Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta смотрите на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ14131032-1240
2ЛЕСТЕР14102233-932
3МАНЧЕСТЕР СИТИ1492339-1629
4ЧЕЛСИ1482428-2026
5ТОТТЕНХЭМ1455424-2120
6ВУЛВЕРХЭМПТОН1448219-1720
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1447317-1319
8АРСЕНАЛ1447320-2119
9МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1446421-1718
10БЕРНЛИ1453620-2018
11КРИСТАЛ ПЭЛАС1453613-1818
12БОРНМУТ1444618-2016
13ВЕСТ ХЭМ1444617-2316
14НЬЮКАСЛ1444613-2216
15АСТОН ВИЛЛА1443721-2215
16БРАЙТОН1443716-2115
17ЭВЕРТОН1442814-2214
18САУТГЕМПТОН1433815-3212
19НОРВИЧ1432915-3011
20УОТФОРД141589-288

Смотрите, как английские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

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Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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