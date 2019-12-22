Моуринью против своей бывшей: где смотреть английскую рубку "Тоттенхэм" – "Челси"

Моуринью против своей бывшей команды "Челси" / Фото: Twitter

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В воскресенье, 22 декабря, в чемпионате Англии по футболу проходит крутое лондонское дерби с участием финалиста последней Лиги чемпионов "Тоттенхэма" и бывшей команды главного тренера "шпор" Жозе Моуринью – "Челси", победителя Лиги Европы-2019. Начало битвы претендентов на зону ЛЧ в английской Премьер-лиге – в 18:30 по киевскому времени. Смотреть Тоттенхэм – Челси онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

На украинском телевидении матч "Тоттенхэм" – "Челси" покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (по подписке). Начало трансляции – в 18:30.

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Сравнение "Тоттенхэма" и "Челси" от Transfermarkt

Котировки на матч "Тоттенхэм" – "Челси" 22 декабря. Эксперты предрекают равный матч, однако небольшим фаворитом противостояния считают все-таки "Тоттенхэм". На его победу установлен коэффициент 2.41, на ничью – 3.65, на победу "Челси" – 2.90. Иными словами, вероятность выигрыша "шпор" оценивается в 40 процентов, выигрыша "аристократов" – в 34 процента, а ничейного исхода – в 26 процентов.

Заявления перед матчем "Тоттенхэм" – "Челси"

Жозе Моуринью хочет обыграть бывших коллег по "Челси"

"Не существует подходящего времени для того, чтобы сыграть с "Челси". Реальность такова, что мы отставали от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. ЛЧ была словно миражом, очень, очень далеким. Теперь мы отстаем лишь на три очка. Было бы здорово выиграть и сократить отставание с 12 очков до нуля столь быстро. Но это всегда сложно. Важно контролировать эмоции. Опыт помогает, и команда нуждается в лучшей версии меня. Надо поддерживать баланс, сохранять спокойствие, и мой опыт подходит качествам нашей команды", – заявил перед игрой с "Челси" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью

Фрэнк Лэмпард / Фото: AFP

"Я всегда буду уважать своих тренеров, и когда моя команда играет против команды того, кто серьезно повлиял на мою жизнь, это нечто особенное. Я его очень уважаю, и для меня честь сразиться с ним. Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча "Челси" с "Тоттенхэмом", во главе которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с "Челси" и со мной в частности, а теперь возглавляет "Тоттенхэм". Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен", – говорит, в свою очередь, перед игрой с "Тоттенхэмом" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард

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