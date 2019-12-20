Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Моуринью уговорил: ключевой защитник "Тоттенхэма" продлил контракт с командой

20 декабря, 19:19

Бельгийский защитник будет защищать цвета лондонского клуба до 2023 года

Тоби Алдервейрелд

Тоби Алдервейрелд

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт с командой до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. Бельгийский защитник перешел в "Тоттенхэм" из мадридского "Атлетико" в июле 2015 года и принял участие в 179 матчах за английский клуб во всех соревнованиях. Ранее мы писали, что руководство "Тоттенхэма" не выделит Жозе Моуринью средства на трансферы.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах. Следующий матч подопечные Жозе Моуринью проведут дома с "Челси".

На международной арене Алдервейрелд сыграл 98 матчей за сборную Бельгии. Он участвовал в двух чемпионатах мира (2014, 2018) и Евро-2016 и был частью национальной команды в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года, где сборная пропустила всего три гола в 10 матчах.

Реклама

Ранее мы писали, что имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов. Но желающих заключить контракт сразу на 15 лет пока не видно.

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Тоби Алдервейрелд

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...