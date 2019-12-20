Моуринью уговорил: ключевой защитник "Тоттенхэма" продлил контракт с командой

Бельгийский защитник будет защищать цвета лондонского клуба до 2023 года

Тоби Алдервейрелд

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт с командой до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. Бельгийский защитник перешел в "Тоттенхэм" из мадридского "Атлетико" в июле 2015 года и принял участие в 179 матчах за английский клуб во всех соревнованиях. Ранее мы писали, что руководство "Тоттенхэма" не выделит Жозе Моуринью средства на трансферы.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах. Следующий матч подопечные Жозе Моуринью проведут дома с "Челси".

На международной арене Алдервейрелд сыграл 98 матчей за сборную Бельгии. Он участвовал в двух чемпионатах мира (2014, 2018) и Евро-2016 и был частью национальной команды в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года, где сборная пропустила всего три гола в 10 матчах.

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Ранее мы писали, что имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов. Но желающих заключить контракт сразу на 15 лет пока не видно.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

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