Моуринью – в зоне риска: тренер "Тоттенхэма" мог заразиться коронавирусом от "канарейки"

COVID-19 диагностирован у одного из футболистов "Норвича", с которым на неделе встречалась команда Жозе

Клуб английской Премьер-лиги "Норвич Сити" на своем официальном сайте подтвердил, что один из футболистов команды заразился коронавирусом. По информации BBC, заразившийся игрок "канареек", личность которого не была раскрыта в заявлении клуба, на этой неделе принимал участие в товарищеском матче с "Тоттенхэм Хотспур", возглавляемом Жозе Моуринью.

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В соответствии с протоколами Премьер-лиги Англии, футболист с COVID-19 будет отправлен на самоизоляцию на семь дней, после чего пройдет повторное тестирование. Если результат окажется отрицательным, игрок "Норвича" сможет вернуться к тренировкам со своей командой.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен в марте и возобновится 17 июня. Турнирную таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль", в 29 матчах набрав 82 очка. Вместе с тем "Норвич" занимает последнюю, 20-ю строчку и, скорее всего, по итогам сезона опустится во второй по силе дивизион.

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