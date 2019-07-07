Может быть полезен: "Андерлехт" передумал избавляться от игрока сборной Украины

Украинский легионер быстро восстанавливается после тяжелой травмы ахилла

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт".

Стала известна дальнейшая судьба украинского игрока "Андерлехта" Евгения Макаренко в брюссельском клубе. Напомним, в конце минувшего сезона из-за травмы ахилла украинский легионер на длительный срок выбыл из основного состава команды. Продолжительная реабилитация желаемого успеха не принесла, и в итоге несколько недель назад Макаренко был прооперирован.

В настоящее время он проходит восстановительный период в Брюсселе, где работает по специально разработанной для него программе. По информации медицинского штаба "Андерлехта", реабилитация Макаренко проходит весьма успешно и даже опережает планируемые сроки.

Но, в любом случае, мы не увидим Евгения на футбольном поле раньше сентября. По окончании сезона брюссельский клуб заявлял о желании расстаться с Евгением Макаренко, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Более того, новый тренерский штаб "Андерлехта" считает, что после полноценного восстановления опытный украинец может быть весьма полезен возрождающейся команде на привычной для него позиции полузащитника оборонительного плана.

Кстати, на днях жена экс-динамовца в огнях фейерверков показала "беременный" животик.

Евгений Макаренко и его жена Татьяна празднуют день рождения сына Видео: Instagram

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