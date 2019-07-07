Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Может быть полезен: "Андерлехт" передумал избавляться от игрока сборной Украины

7 июля, 15:33

Украинский легионер быстро восстанавливается после тяжелой травмы ахилла

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"
Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт".

Стала известна дальнейшая судьба украинского игрока "Андерлехта" Евгения Макаренко в брюссельском клубе.  Напомним, в конце минувшего сезона из-за травмы ахилла украинский легионер на длительный срок выбыл из основного состава команды. Продолжительная реабилитация желаемого успеха не принесла, и в итоге несколько недель назад Макаренко был прооперирован.

В настоящее время он проходит восстановительный период в Брюсселе, где работает по специально разработанной для него программе. По информации медицинского штаба "Андерлехта", реабилитация Макаренко проходит весьма успешно и даже опережает планируемые сроки.

Но, в любом случае, мы не увидим Евгения на футбольном поле раньше сентября. По окончании сезона брюссельский клуб заявлял о желании расстаться с Евгением Макаренко, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Более того, новый тренерский штаб "Андерлехта" считает, что после полноценного восстановления опытный украинец может быть весьма полезен возрождающейся команде на привычной для него позиции полузащитника оборонительного плана.

Кстати, на днях жена экс-динамовца в огнях фейерверков показала "беременный" животик.


Евгений Макаренко и его жена Татьяна празднуют день рождения сына Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Андерлехт, чемпионат Бельгии, Евгений Макаренко

Вы сейчас просматриваете новость " Может быть полезен: "Андерлехт" передумал избавляться от игрока сборной Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

zbirna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отбыл дисквалификацию за допинг и поиграл с Ярмоленко: звездный француз стал одноклубником Макаренко

5 июля, 20:25

Знаменитый француз в прошлом сезоне провел всего пять матчей за "Вест Хэм"

Жена экс-динамовца в огнях фейерверков показала "беременный" животик

3 июля, 11:19

Евгений Макаренко, выступающий за бельгийский "Андерлехт", во второй раз станет отцом

Евгению Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца

1 июня, 01:21

Супруга нападающего очаровала его экс-одноклубника

От Зинченко – к Макаренко: объявлен новый тренер "Андерлехта"

25 мая, 21:12

До назначения наставником брюссельской команды Саймон Дэвис работал директором академии чемпионов Англии

Команда украинца Макаренко впервые за 56 лет не вышла в еврокубки

20 мая, 13:19

Брюссельцы продемонстрировали худший результат клуба с 1973 года

Из "Манчестер Сити" ушел защитник, чей гол принес клубу чемпионство

19 мая, 15:15

Венсан Компани покинул "Манчестер Сити" после 11 сезонов в клубе, защитник подписал трехлетний контракт с Андерлехтом

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Лолита разводится: муж прояснил ситуацию

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Южный мост снова трещит по швам

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 10:49

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:57

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:05

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Встречный для Лопеса: дерзкого американца, папа которого жаждет "убийства" Ломаченко, усадили на пятую точку

Вчера, 09:25

21-летнего Теофимо Лопеса, добивающегося боя с украинским Хайтеком, отправили в нокдаун во время спарринга

Жена из балета Ротару и угрозы 5-летней дочке: все – об украинце, взорвавшем интернет "москальской рожей"

5 июля, 02:03

Что творится в личной жизни Юрия Габовды, оказавшегося в центре украинско-российско-венгерского скандала

Александр Цекало изменился ради молодой жены

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь