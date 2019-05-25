От Зинченко – к Макаренко: объявлен новый тренер "Андерлехта"

До назначения наставником брюссельской команды Саймон Дэвис работал директором академии чемпионов Англии

В центре - новый коуч "Андерлехта". Фото: Twitter

Самый титулованный клуб Бельгии "Андерлехт", цвета которого защищает украинский полузащитник Евгений Макаренко, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Саймон Дэвис, который подписал контракт до 2022 года, сообщает сайт клуба. Дэвис ранее работал директором центра подготовки молодежи в клубе другого украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити".

Отметим, что помощником Саймона Дэвиса в "Андерлехте" будет экс-защитник "МанСити" Венсан Компани. В недавнем поединке против "Лестера" Компани отметился красивейшим голом, который помог "Манчестер Сити" одержать минимальную победу, а затем и завоевать чемпионский титул, обойдя на одно очко "Ливерпуль".

По итогам завершившегося сезона "Андерлехт" занял шестое место в таблице чемпионата Бельгии и остался без еврокубков на следующий сезон. Такое произошло с брюссельцами впервые за 56 лет.

Ранее мы сообщали, что "Андерлехту" присудили поражение 0:5 из-за фанатов. В ходе игры со "Стандардом" в Льеже болельщики брюссельской команды стали швырять файеры и дымовые шашки на поле. В итоге встречу остановили, а позднее судья решил не продолжать противостояние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " От Зинченко – к Макаренко: объявлен новый тренер "Андерлехта"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"