Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

От Зинченко – к Макаренко: объявлен новый тренер "Андерлехта"

25 мая, 21:12

До назначения наставником брюссельской команды Саймон Дэвис работал директором академии чемпионов Англии

В центре - новый коуч "Андерлехта"
В центре - новый коуч "Андерлехта". Фото: Twitter

Самый титулованный клуб Бельгии "Андерлехт", цвета которого защищает украинский полузащитник Евгений Макаренко, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Саймон Дэвис, который подписал контракт до 2022 года, сообщает сайт клуба. Дэвис ранее работал директором центра подготовки молодежи в клубе другого украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити".

Отметим, что помощником Саймона Дэвиса в "Андерлехте" будет экс-защитник "МанСити" Венсан Компани. В недавнем поединке против "Лестера" Компани отметился красивейшим голом, который помог "Манчестер Сити" одержать минимальную победу, а затем и завоевать чемпионский титул, обойдя на одно очко "Ливерпуль".

По итогам завершившегося сезона "Андерлехт" занял шестое место в таблице чемпионата Бельгии и остался без еврокубков на следующий сезон. Такое произошло с брюссельцами впервые за 56 лет.

Ранее мы сообщали, что "Андерлехту" присудили поражение 0:5 из-за фанатов. В ходе игры со "Стандардом" в Льеже болельщики брюссельской команды стали швырять файеры и дымовые шашки на поле. В итоге встречу остановили, а позднее судья решил не продолжать противостояние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Манчестер Сити, Андерлехт, чемпионат Бельгии, Евгений Макаренко

Вы сейчас просматриваете новость " От Зинченко – к Макаренко: объявлен новый тренер "Андерлехта"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Руслана Малиновского претендует финалист Лиги Европы

Вчера, 22:07

Украинский полузащитник выбирает между топ-чемпионатами Европы

Салют и шампанское из горла: как украинцу Малиновскому вручали золотые медали чемпионата Бельгии

20 мая, 12:54

Вручение медалей состоялось на футбольном поле в окружении болельщиков

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Видео потрясающего нокаута в исполнении Хорхе Масвидаля

Киев передумал покупать львовские трамваи

Как правильно клеить потолочную плитку

8 продуктов, от которых волосы будут расти быстрее

В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Сегодня, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Сегодня – полуфиналы чемпионата мира по хоккею: где смотреть трансляции

Сегодня, 17:05

Россия – Финляндия и Канада – Чехия: букмекеры прогнозируют победу россиян на ЧМ-2019

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

"Железный человек" может случиться с каждым из нас

Видео двух нокдаунов Василия Левита на чемпионате Азии
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь