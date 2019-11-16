"Мужчина не баран, чтобы его увести": горячая российская модель отрицает, что разбила семью Андриано

Екатерина Дорожко и Луис Адриано / Фото: Instagram

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Не успел экс-форвард "Шахтера" и "Милана" Луис Адриано повести под венец российскую модель Екатерину Дорожко, как пользователи соцсетей и некоторые СМИ начали клеймить ее как разлучницу. Ранее мы уже писали, что бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели.

Напомним, что форвард. который сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", уже был женат и от предыдущего брака имеет троих детей – шестилетнюю дочь Алисию и сыновей-близнецыов Жуанв Луисв и Жуанв Адриано, которые родились в сентябре 2016 года. Однако во время своего выступления в московском "Спартаке" с 2017-го по 2019-й он познакомился и закрутил роман с моделью Екатериной Дорожко. Мы также сообщали, что Луис Адриано потерял на тренировке сережку и ее искал весь состав "Спартака".

Сама Екатерина не считает, что не уводила Луиса Адриано из семьи, мол, его брак развалился еще до ее появления в жизни футболиста:

"Добрые люди, которые начитались сегодня желтой прессы и пишут мне сообщения, не вешайте на меня клеймо разлучницы и не нужно мне желать всего плохого. Я встретила Луиса, когда он был давно уже свободен. Никто не знает его личную историю. И запомните навсегда: мужчина — не баран, чтобы его увести".

Интересно, что Луис Адриано – не первый футболист в жизни Екатерины, которая родилась и выросла в Карелии. Ранее Дорожко встречалась с полузащитником "Локомотива" Антоном Миранчуком. После "Шахтера" Адриано перешел в итальянский "Милан". Провел за клуб полтора сезона, но проявить себя не сумел. Луис Адриано был назван худшим нападающим Серии А в 2016 году. В таком статусе и перешел в "Спартак", с которым выиграл чемпионат России.

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