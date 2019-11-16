Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"Мужчина не баран, чтобы его увести": горячая российская модель отрицает, что разбила семью Андриано

16 ноября, 16:46

Екатерина Дорожко уверяет, что форвард бразильского "Палмейраса" сам бросил жену с тремя детьми

Екатерина Дорожко и Луис Адриано

Екатерина Дорожко и Луис Адриано / Фото: Instagram

Реклама

Не успел экс-форвард "Шахтера" и "Милана" Луис Адриано повести под венец российскую модель Екатерину Дорожко, как пользователи соцсетей и некоторые СМИ начали клеймить ее как разлучницу. Ранее мы уже писали, что бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели.

Напомним, что форвард. который сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", уже был женат и от предыдущего брака имеет троих детей – шестилетнюю дочь Алисию и сыновей-близнецыов Жуанв Луисв и Жуанв Адриано, которые родились в сентябре 2016 года. Однако во время своего выступления в московском "Спартаке" с 2017-го по 2019-й он познакомился и закрутил роман с моделью Екатериной Дорожко. Мы также сообщали, что Луис Адриано потерял на тренировке сережку и ее искал весь состав "Спартака".

Сама Екатерина не считает, что не уводила Луиса Адриано из семьи, мол, его брак развалился еще до ее появления в жизни футболиста:

"Добрые люди, которые начитались сегодня желтой прессы и пишут мне сообщения, не вешайте на меня клеймо разлучницы и не нужно мне желать всего плохого. Я встретила Луиса, когда он был давно уже свободен. Никто не знает его личную историю. И запомните навсегда: мужчина — не баран, чтобы его увести".

Интересно, что Луис Адриано – не первый футболист в жизни Екатерины, которая родилась и выросла в Карелии. Ранее Дорожко встречалась с полузащитником "Локомотива" Антоном Миранчуком. После "Шахтера" Адриано перешел в итальянский "Милан". Провел за клуб полтора сезона, но проявить себя не сумел. Луис Адриано был назван худшим нападающим Серии А в 2016 году. В таком статусе и перешел в "Спартак", с которым выиграл чемпионат России.

Смотрите также, как Луис Адриано забивал пенальти в чемпионате Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети свадьба футболист модель Луис Адриано Палмейрас

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...