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"Мы еще в Минск приедем…": Милевский повторил свою знаменитую фразу после первого поражения в сезоне

15 июля, 20:02

Украинский футболист брестского "Динамо" передал привет бывшему одноклубнику в Минск

Артем Милевский
Артем Милевский. Фото: Instagram

Украинский нападающий с иронией отреагировал на первое поражение брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси. Накануне в 15-м туре Высшей лиги клуб из Бреста дома уступил "Динамо" из Минска со счетом 1:2 и опустился на второе место в турнирной таблице. За клуб из Минска выступает экс-одноклубник Милевского Алексей Гаврилович. Ему Артем и адресовал сообщение.

"Леха, был рад видеть! Мы еще в Минск приедем. Продолжение ты знаешь! Всем спасибо за первый круг!", – написал Милевский в Instragram.

Украинец вспомнил свою знаменитую фразу, сказанную после поединка с БАТЭ (2:2) в Лиге Европы в 2010 году. Тогда киевское "Динамо", несмотря на статус фаворита, на смогло обыграть белорусский клуб, а сам Милевский не реализовал пенальти. После встречи один из игроков БАТЭ что-то крикнул Милевскому во время флеш-интервью, на что тот ответил: "Подожди, мы еще в Минск приедем, клоун".

К слову, в Беларуси киевляне разгромили своего соперника со счетом 4:1, а после встречи свою знаменитую фразу сказал уже Олег Гусев: "Хотелось доказать этой команде, что мы обыграем их в снегу, пустыне, на пляже и где только можно. Мы должны были их еще в Киеве ставить на место. Мы доказали, что это дворовая команда. Только футболисты пивзавода могут высказываться так до игры".

Ранее мы писали, что впервые в истории Беларуси клуб добирался на матч на самолете. В историческом матче приняли участие шестеро украинских футболистов.

Ранее чемпион мира Ефим Конопля заявил, что Милевский и Алиев сделали дурную славу украинским футболистам в Европе.

Как Артем Милевский пропил свой успех

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Тег Артем Милевский, БАТЭ, Динамо Минск, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

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Сегодня|Спорт

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