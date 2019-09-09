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"Мы изучили свои ошибки": Ротань поделился ожиданиями от матча с Мальтой.

9 сентября, 19:15

Наставник провел предматчевую пресс-конференцию

Руслан Ротань

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал грядущий поединок отбора на Евро-2021 с Мальтой. Ранее наша молодежка родных стенах, в Запорожье, уступила Финляндии U-21.

"У некоторых ребят есть проблемы. Расположение команды покинул Максим Лунев. Травма не позволит ему принять участие в предстоящей игре. Повреждение беспокоит Бондаря, ждем решение врачей, и в день игры определимся с его возможным участием в матче. С Русиным все в порядке, он сможет принять участие в поединке", – отметил наставник. 

"Мы изучили свои ошибки, разобрали матч с Финляндией. Эти промахи были ожидаемы, потому что у нас обновился состав. Ребята из юношеской сборной, которые стали чемпионами мира, пока еще не полностью поняли наши требования, принципы. Такие ошибки случаются, особенно у молодых футболистов. Мы попросили их сильно не реагировать на такие оплошности. Команда в процессе строительства. В дальнейшем, надеюсь, подобного не повторится", - рассказал Руслан Ротань.

"После нашего первого поражения на игре с Мальтой болельщиков, наверное, будет меньше на трибунах. Но мы все равно будем играть для наших фанов. Нам нравится Запорожье, нравятся условия, как нас тут принимают. Но мы хотели бы вырабатывать такую стратегию, чтобы играть в разных регионах", – подытожил тренер.

Как мы писали ранее, Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией. В нем всего два нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес.

Смотрите, как сборная Украины громила Литву в отборе на Евро-2020:

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Руслан Ротань сборная Мальты Сборная Украины U21

Источник: ФФУ

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