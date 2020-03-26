"Мы – не Месси": многие игроки "Барселоны" не хотят идти на понижение зарплат во время карантина

В каталонской команде не могут придти к единому мнению о том, как пережить карантин

Во время кризисных ситуаций часто и проявляется характер людей. Сейчас из-за пандемии коронавируса и карантина в мировом спорте многие клубы вынуждены идти на понижение зарплат. А некоторые спортсмены и сами входят в положение работодателей. Скажем, футболисты "Боруссии" отказались от части зарплаты – в Менхенгладбахе сэкономят миллион евро в месяц.

А вот богачи из "Барселоны" никак не могут договориться с руководством клуба. Боссы предложили всем структурам клуба пойти на понижение зарплаты на 70%, но всего лишь до 11 апреля – на время официально объявленного карантина. На это согласилась примерно лишь треть футболистов во главе с Лионелем Месси. Еще одна группа наотрез отказывается идти навстречу хозяевам, а третья когорта ждет общего решения профсоюза футболистов Испании. В то же время "Барселона" готовит большую распродажу.

Реклама

На данном этапе клуб хочет договориться с игроками по-хорошему. Но, даже если кто-то не захочет на это пойти, у владельцев есть право сделать подобный шаг в одностороннем порядке. Трудовое законодательство Испании такое позволяет во время форс-мажора. Но как к этому отнесутся суды, если какие-то игроки решат-таки выбивать часть зарплаты из клуба через государственные инстанции?

Смотрите, как "Барселона" играла вничью с "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама