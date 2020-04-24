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"Мы не можем проиграть этим...": знаменитый футболист "Челси" вспомнил, как Моуринью называл "Ливерпуль"

24 апреля, 17:00

Андрей Фоменко

Португальский специалист очень не любил "красную" команду Ливерпуля

Португальского тренера Жозе Моуринью в Европе давно уже называют Особенным – после того, как он сам присвоил себе это прозвище. О его методах работы рассказывали разные истории, а теперь вот бывший подопечный Жозе в "Челси" Джон Терри вспомнил некоторые детали из общения с наставником. Читайте о том, что Моуринью на карантине занимается доставкой продуктов.

Ныне 39-летний Терри уверен, что Моуринью, мягко говоря, очень не любил "Ливерпуль" и умело передавал это чувство футболистам. Таким образом он помогал им настраиваться на матчи с "красными". Джон припомнил истории из 2000-х годов, когда "Ливер" возглавлял испанец Рафаэль Бенитес:

"Противостояние Бенитеса и Моуриньо? Оба тренера придавали этому большое значение. Я помню, как Моуриньо разговаривал с командой перед матчем с "Ливерпулем", тогда мы стали чемпионами. Мы были впереди где-то на 20-30 очков, но он сказал: "Мы не можем проиграть матч этим". Он даже не мог произнести название "Ливерпуль". Он всегда говорил: "Вы не можете проиграть этим, вы гораздо лучше этих". Я до сих пор это помню. Несмотря на это, для меня атмосфера на "Энфилде" была лучшей".

Интересно, что Бенитес после работы в "Ливерпуле" в 2004-10 гг. позже стал тренером "Челси" (2012-13 гг.).

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чемпионат Англии Ливерпуль Жозе Моуринью Челси Лондон Джон Терри

Источник: xsport.ua

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