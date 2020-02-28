"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже рассказал о причинах вылета из Лиги Европы после ответного матча 1/16 финала португальцев с "Шахтером" (3:3).

"Наша цель была выиграть. В первом тайме у нас были амбиции. Я думаю, что мы хорошо играли до счета 3:1 – так, как и планировали. Но потом должны были больше контролировать игру. Мы забили много голов, имели шансы, особенно в первом тайме. Но во втором, несмотря на сильное нападение, ошибались в защите. После 3:1 мы не смогли собраться, чувствую, мы немного расслабились и пропустили еще один гол. Дали "Шахтеру" шанс на ничью и вылетели из турнира. Мы стремились добиться хорошего результата, но не смогли. Мы не смогли достаточно давить, после счета 3:2 не смогли контролировать игру, спешили и не смогли получить результат. "Шахтер" чувствовал себя комфортно. Мы могли достичь большего и тогда были бы счастливее. Но этого не произошло".

Бруно Лаже / Фото: Reuters

- В последних матчах "Бенфика" пропустили 14 голов. Чем можете это объяснить?

- У нас были определенные шансы сегодня, но я признаю, что есть проблемы. К сожалению, они проявляются. Мы забивали голы, могли получить другой результат, но этого не произошло. Есть определенные моменты и нам нужно работать над проблемами. Это должно стать нашей идеей. Последние матчи должны проанализировать, должны решать проблемы. Мы не знаем, что будет дальше, но должны работать, совершенствоваться. У нас теперь будет больше времени между играми, будем работать над концентрацией.

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- Все четыре португальские команды не прошли дальше. Каково ваше мнение?

- Я понимаю, что мы должны искать причины этому, но про себя скажу, что должны были больше контролировать игру. А мы позволили сопернику играть лучше нас. Надо это проанализировать.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

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