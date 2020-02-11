Сорвало крышу: стадион самой украинской команды в Бельгии пострадал от урагана

/ Фото: Twitter

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Домашний стадион бельгийского "Гента" "Геламко Арена" пострадал из-за урагана "Сиара". В результате непогоды с крыши стадиона сорвало около 100 квадратных метров металлической кровли над центральной трибуной. Обломки навеса обрушились на парковку соседнего торгового центра. К счастью, в тот момент там никого не оказалось.

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В администрации стадиона не знают, столько потребуется времени, чтобы восстановить крышу.

"Не могу сказать, как долго продлятся ремонтные работы. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией за сем лет существования арены. Возможно, нам придется закрыть часть стадиона, если этого потребует подрядчик", – рассказал Уилфрид Джис.

Следующий домашний матч Гент проведет 23 февраля против "Синт-Трюйдена" в чемпионате Бельгии. До этого команда проведет два выездных поединка с "Эйпеном" в чемпионате и "Ромой" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Напомним, что в составе Гента выступает три украинских футболиста. Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Пока Яремчук восстанавливает от травмы, лидерство на себя взял Безус – в недавнем матче Роман Безус забил мяч мощным ударом со штрафного в чемпионате Бельгии.

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