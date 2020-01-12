"МЮ" дает 6 млн евро в год португальцу, трансфер которого оставит с носом киевское "Динамо"

Фернандеш перебирается в Манчестер. А на его место в Лиссабон приедет "трансферная цель" киевлян

Бруну Фернандеш / Фото: Getty Images

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш – в шажочке от перехода в "МЮ", который накануне поиздевался над "Норвичем" в АПЛ. Как сообщает журналист Николо Скира, манкунианцы согласовали с хавбеком контракт, рассчитанный на 4,5 сезона и зарплату в 6 миллионов евро в год.

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Представители "Манчестер Юнайтед" встретятся с руководством "Спортинга" в ближайшие дни для завершения переговоров. При этом Sport Witness со ссылкой на A Bola информирует, что англичане хотят снизить сумму трансфера за счет включения в сделку своих футболистов, однако "Спортинг" настаивает на полной денежной компенсации в размере 70 миллионов евро (60+10 бонусами, по сведениям Record).

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Correio da Manha сообщает, что субботний матч с "Виторией" был для Бруну Фернандеша последним в футболке "Спортинга". На следующей неделе он прибудет в Манчестер для подписания контракта. Кстати, в нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за "Спортинг" 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов.

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Этот трансфер имеет также прямое отношение к киевскому "Динамо", так как уход Бруну Фернандеша может поспособствовать переходу в "Спортинг" на замену Фернандешу нападающего словацкого "Слована" Андража Шпорара, которым интересуется вице-чемпионы Украины. Таким образом Шпорара в команде Алексея Михайличенко мы, скорее всего, не увидим.

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