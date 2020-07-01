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"МЮ" громит соперника и ждет помощи от Ярмоленко в борьбе за Лигу чемпионов

1 июля, 00:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Красные дьяволы" приблизились к зоне Лиги чемпионов на расстояние в два очка

"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Брайтоном" в 32-м туре чемпионата Англии. Победу команде Уле-Гуннара Сульшера принесли мяч 18-летнего Мэйсона Гринвуда, а также дубль португальца Бруну Фернандеша, который присоединился к команде только зимой, но уже стал безоговорочным лидером "Красных дьяволов".

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"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3
Голы: Гринвуд (16), Бруну Фернандеш (29, 50)

"Брайтон": Райан, Лэмпти (Троссард, 46), Даффи, Данк (Бернардо, 81), Монтойя, Стивенс, Проппер (Мопе, 46), Мак Аллистер (Муй, 81), Биссума, Берн, Коннолли (Марч, 87).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Уильямс, 64), Линделеф, Матич, Бруну Фернандеш (Перейра, 64), Погба (Мактомини, 64), Марсьяль (Игало, 78), Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 78).

Предупреждение: Шоу (49).

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Эта победа позволила "МЮ" приблизиться на расстояние в два очка к "Челси", располагающемся на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, но у лондонцев матч отчетного тура еще впереди – "Челси" в среду встретится с командой украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэмом". Ранее мы писали, что команда Ярмоленко находится на грани зоны вылета из Премьер-лиги.

Смотрите, как "МЮ" играл в еврокубках до карантина:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Брайтон

Источник: Сегодня|Спорт

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