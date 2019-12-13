"МЮ", "Интер", "Мальме", "Арсенал": досье на всех возможных соперников "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы

Команду, с которой "горнякам" придется сыграть в Лиге Европы, они узнают на жеребьевке в понедельник

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

По окончании группового раунда Лиги Европы определились все возможные соперники "Шахтера" в 1/16 финала этого турнира. Напомним, "горняки" остались единственным представителем Украины в еврокубках после того, как "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" 1:1 и вылетело из Лиги Европы.

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Напомним, ранее "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в число несеяных перед жеребьевкой 1/16 Лиги Европы, которая состоится в понедельник, 16 февраля. Вместе с "горняками" в числе несеяных также оказались: "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Байер", "Брюгге", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Лудогорец", "Копенгаген", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе" и ЧФР.

Таким образом "Шахтеру" в соперники по 1/16 Лиги Европы достанется одна из сеяных команд. Оппонентом "горняков" может оказаться как, скажем, "Интер", "Манчестер Юнайтед", так и, например, "Мальме" или ЛАСК.

Все возможные соперники "Шахтера"

"Арсенал"

"Аякс"

"Базель"

"Бенфика"

"Брага"

"Гент"

"Зальцбург"

"Интер"

"Истанбул Башакшехир"

ЛАСК

"Мальме"

"Манчестер Юнайтед"

"Порту"

"Севилья"

"Селтик"

"Эспаньол"

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Досье на всех возможных соперников "Шахтера"

"АРСЕНАЛ" АНГЛИЯ

Рейтинг УЕФА: 9

Место в чемпионате: 9

Группа F: В3 Н2 П1 ЗГ14 ПГ7 (первое место; "Айнтрахт" – второе)

Прошлый сезон: финалист (поражение 1:4 от "Челси")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1999/00, 2018/19)

"АЯКС" НИДЕРЛАНДЫ

Рейтинг УЕФА: 21

Место в чемпионате: 1

Групповой этап Лиги чемпионов: В3 Н1 П2 ЗГ12 ПГ6 (третье место)

Прошлый сезон: полуфинал Лиги чемпионов (поражение по голам на выезде от "Тоттенхэма" – 1:0г, 2:3д)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1991/92)

БАЗЕЛЬ ШВЕЙЦАРИЯ

Рейтинг УЕФА: 29

Место в чемпионате: 2

Группа C: В4 Н1 П1 ЗГ12 ПГ4 (первое место; "Хетафе" – второе)

Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение по голам на выезде от "Аполлона" после ничьей 3:3)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: полуфинал (2012/13)

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БЕНФИКА ПОРТУГАЛИЯ

Рейтинг УЕФА: 20

Место в чемпионате: 1

Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ10 ПГ11 (третье место)

Прошлый сезон: четвертьфинал (поражение по голам на выезде от "Айнтрахта" – 4:2д, 0:2г)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1982/83, 2012/13, 2013/14)

БРАГА ПОРТУГАЛИЯ

Рейтинг УЕФА: 33

Место в чемпионате: 7

Группа K: В4 Н2 П0 ЗГ15 ПГ9 (первое место; "Вулверхэмптон" – второе)

Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение по голам на выезде от "Зари" после ничьей 3:3)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2010/11)

ГЕНТ БЕЛЬГИЯ

Рейтинг УЕФА: 38

Место в чемпионате: 2

Группа I: В3 Н3 П0 ЗГ9 ПГ6 (первое место; "Вольфсбург" – второе)

Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение 0:2 от "Бордо")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)

ЗАЛЬЦБУРГ АВСТРИЯ

Рейтинг УЕФА: 27

Место в чемпионате: 1

Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ16 ПГ13 (третье место)

Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 3:4 от "Наполи")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1993/94)

ИНТЕР ИТАЛИЯ

Рейтинг УЕФА: 54

Место в чемпионате: 1

Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ10 ПГ9 (третье место)

Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 0:1 от "Айнтрахта")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1990/91, 1993/94, 1997/98)

ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР

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Рейтинг УЕФА: 83

Место в чемпионате: 4

Группа J: В3 Н1 П2 ЗГ7 ПГ9 (первое место; "Рома" – второе)

Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение 0:1 от "Бернли")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (2019/20)

ЛАСК АВСТРИЯ

Рейтинг УЕФА: 119

Место в чемпионате: 2

Группа D: В4 Н1 П1 11 ПГ4 (первое место; "Спортинг" – второе)

Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение по голам на выезде от "Бешикташа" после ничьей 2:2)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (1984/85, 1985/86, 2019/20)

МАЛЬМЕ ШВЕЦИЯ

Рейтинг УЕФА: 66

Место в чемпионате: 2 (сезон закончился)

Группа B: В3 Н2 П1 ЗГ8 ПГ6 (первое место; "Копенгаген" – второе)

Прошлый сезон: 1/16 финала (поражение 1:5 от "Челси")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (2018/19, 2019/20)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Рейтинг УЕФА: 10

Место в чемпионате: 5

Группа L: В4 Н1 П1 ЗГ10 ПГ2 (первое место; "Алкмаар" – второе)

Прошлый сезон: четвертьфинал Лиги чемпионов (поражение 0:4 от "Барселоны")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2016/17)

ПОРТУ ПОРТУГАЛИЯ

Рейтинг УЕФА: 18

Место в чемпионате: 2

Группа G: В3 Н1 П2 ЗГ8 ПГ9 (первое место; "Рейнджерс" – второе)

Прошлый сезон: четвертьфинал Лиги чемпионов (поражение 1:6 от "Ливерпуля")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2002/03, 2010/11)

СЕВИЛЬЯ ИСПАНИЯ

Рейтинг УЕФА: 11

Место в чемпионате: 3

Группа A: В5 Н0 П1 ЗГ14 ПГ3 (первое место; АПОЕЛ – второе)

Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 5:6 от "Славии", доп. вр.)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

СЕЛТИК ШОТЛАНДИЯ

Рейтинг УЕФА: 46

Место в чемпионате: 1

Группа E: В4 Н1 П1 ЗГ10 ПГ6 (первое место; ЧФР – второе)

Прошлый сезон: 1/16 финала (поражение 0:3 от "Валенсии")

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2002/03)

ЭСПАНЬОЛ ИСПАНИЯ

Рейтинг УЕФА: 75

Место в чемпионате: 20

Группа H: В3 Н2 П1 ЗГ12 ПГ4 (первое место; "Лудогорец" – второе)

Прошлый сезон: не играл (предыдущий сезон: 2006/07)

Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2006/07)

Смотрите, как киевское "Динамо" вылетало из еврокубков

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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