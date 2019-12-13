"МЮ", "Интер", "Мальме", "Арсенал": досье на всех возможных соперников "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы

По окончании группового раунда Лиги Европы определились все возможные соперники "Шахтера" в 1/16 финала этого турнира. Напомним, "горняки" остались единственным представителем Украины в еврокубках после того, как "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" 1:1 и вылетело из Лиги Европы.
Читайте также: "Кому вы проиграли группу? Стыд!" Экс-тренер "Динамо" разнес киевлян в пух и прах
Напомним, ранее "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в число несеяных перед жеребьевкой 1/16 Лиги Европы, которая состоится в понедельник, 16 февраля. Вместе с "горняками" в числе несеяных также оказались: "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Байер", "Брюгге", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Лудогорец", "Копенгаген", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе" и ЧФР.
Таким образом "Шахтеру" в соперники по 1/16 Лиги Европы достанется одна из сеяных команд. Оппонентом "горняков" может оказаться как, скажем, "Интер", "Манчестер Юнайтед", так и, например, "Мальме" или ЛАСК.
Все возможные соперники "Шахтера"
- "Арсенал"
- "Аякс"
- "Базель"
- "Бенфика"
- "Брага"
- "Гент"
- "Зальцбург"
- "Интер"
- "Истанбул Башакшехир"
- ЛАСК
- "Мальме"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Порту"
- "Севилья"
- "Селтик"
- "Эспаньол"
Смотрите, как "Шахтер" проиграл в Лиге чемпионов "Аталанте"
Досье на всех возможных соперников "Шахтера"
"АРСЕНАЛ" АНГЛИЯ
Рейтинг УЕФА: 9
Место в чемпионате: 9
Группа F: В3 Н2 П1 ЗГ14 ПГ7 (первое место; "Айнтрахт" – второе)
Прошлый сезон: финалист (поражение 1:4 от "Челси")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1999/00, 2018/19)
"АЯКС" НИДЕРЛАНДЫ
Рейтинг УЕФА: 21
Место в чемпионате: 1
Групповой этап Лиги чемпионов: В3 Н1 П2 ЗГ12 ПГ6 (третье место)
Прошлый сезон: полуфинал Лиги чемпионов (поражение по голам на выезде от "Тоттенхэма" – 1:0г, 2:3д)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1991/92)
БАЗЕЛЬ ШВЕЙЦАРИЯ
Рейтинг УЕФА: 29
Место в чемпионате: 2
Группа C: В4 Н1 П1 ЗГ12 ПГ4 (первое место; "Хетафе" – второе)
Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение по голам на выезде от "Аполлона" после ничьей 3:3)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: полуфинал (2012/13)
БЕНФИКА ПОРТУГАЛИЯ
Рейтинг УЕФА: 20
Место в чемпионате: 1
Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ10 ПГ11 (третье место)
Прошлый сезон: четвертьфинал (поражение по голам на выезде от "Айнтрахта" – 4:2д, 0:2г)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1982/83, 2012/13, 2013/14)
БРАГА ПОРТУГАЛИЯ
Рейтинг УЕФА: 33
Место в чемпионате: 7
Группа K: В4 Н2 П0 ЗГ15 ПГ9 (первое место; "Вулверхэмптон" – второе)
Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение по голам на выезде от "Зари" после ничьей 3:3)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2010/11)
ГЕНТ БЕЛЬГИЯ
Рейтинг УЕФА: 38
Место в чемпионате: 2
Группа I: В3 Н3 П0 ЗГ9 ПГ6 (первое место; "Вольфсбург" – второе)
Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение 0:2 от "Бордо")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)
ЗАЛЬЦБУРГ АВСТРИЯ
Рейтинг УЕФА: 27
Место в чемпионате: 1
Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ16 ПГ13 (третье место)
Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 3:4 от "Наполи")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1993/94)
ИНТЕР ИТАЛИЯ
Рейтинг УЕФА: 54
Место в чемпионате: 1
Групповой этап Лиги чемпионов: В2 Н1 П3 ЗГ10 ПГ9 (третье место)
Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 0:1 от "Айнтрахта")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1990/91, 1993/94, 1997/98)
ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
Рейтинг УЕФА: 83
Место в чемпионате: 4
Группа J: В3 Н1 П2 ЗГ7 ПГ9 (первое место; "Рома" – второе)
Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение 0:1 от "Бернли")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (2019/20)
ЛАСК АВСТРИЯ
Рейтинг УЕФА: 119
Место в чемпионате: 2
Группа D: В4 Н1 П1 11 ПГ4 (первое место; "Спортинг" – второе)
Прошлый сезон: третий отборочный раунд (поражение по голам на выезде от "Бешикташа" после ничьей 2:2)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (1984/85, 1985/86, 2019/20)
МАЛЬМЕ ШВЕЦИЯ
Рейтинг УЕФА: 66
Место в чемпионате: 2 (сезон закончился)
Группа B: В3 Н2 П1 ЗГ8 ПГ6 (первое место; "Копенгаген" – второе)
Прошлый сезон: 1/16 финала (поражение 1:5 от "Челси")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/16 финала (2018/19, 2019/20)
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Рейтинг УЕФА: 10
Место в чемпионате: 5
Группа L: В4 Н1 П1 ЗГ10 ПГ2 (первое место; "Алкмаар" – второе)
Прошлый сезон: четвертьфинал Лиги чемпионов (поражение 0:4 от "Барселоны")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2016/17)
ПОРТУ ПОРТУГАЛИЯ
Рейтинг УЕФА: 18
Место в чемпионате: 2
Группа G: В3 Н1 П2 ЗГ8 ПГ9 (первое место; "Рейнджерс" – второе)
Прошлый сезон: четвертьфинал Лиги чемпионов (поражение 1:6 от "Ливерпуля")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2002/03, 2010/11)
СЕВИЛЬЯ ИСПАНИЯ
Рейтинг УЕФА: 11
Место в чемпионате: 3
Группа A: В5 Н0 П1 ЗГ14 ПГ3 (первое место; АПОЕЛ – второе)
Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение 5:6 от "Славии", доп. вр.)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
СЕЛТИК ШОТЛАНДИЯ
Рейтинг УЕФА: 46
Место в чемпионате: 1
Группа E: В4 Н1 П1 ЗГ10 ПГ6 (первое место; ЧФР – второе)
Прошлый сезон: 1/16 финала (поражение 0:3 от "Валенсии")
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2002/03)
ЭСПАНЬОЛ ИСПАНИЯ
Рейтинг УЕФА: 75
Место в чемпионате: 20
Группа H: В3 Н2 П1 ЗГ12 ПГ4 (первое место; "Лудогорец" – второе)
Прошлый сезон: не играл (предыдущий сезон: 2006/07)
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (2006/07)
Смотрите, как киевское "Динамо" вылетало из еврокубков
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк