"МЮ" – "Копенгаген": онлайн 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня на арене RheinEnergieStadion в Кельне состоится четвертьфинальный поединок Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген". Все противостояния в ЛЕ со стадии 1/4 финала – из одного матча. Поединок "МЮ" – "Копенгаген" начнется в 22:00, мы проведем текстовый онлайн с фото и видео-повторами голов.

"МЮ" – "Копенгаген"

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"Манчестер" в чемпионате Англии финишировал на третьем месте – и в следующем сезоне команда Уле Гуннара Сульшера сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В свою очередь, "Копенгаген" в чемпионате Дании занял второе место.

В 1/8 финала "МЮ" легко прошел австрийский ЛАСК – после выездной победы 5:0 в ответном матче англичане одержали волевую победу со счетом 2:1, первыми пропустив гол.

В свою очередь, "Копенгаген" в 1/8 финала разбил чемпиона Турции "Истанбул". После первого матча, который состоялся еще в марте, небольшое преимущество в один мяч было у коллектива из Стамбула (1:0). Однако в ответной игре датчане разбили турков в пух и прах – 3:0.

"МЮ" – "Копенгаген": прогноз букмекеров

Эксперты называют хозяев большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Манчестера" в основное время матча составляет всего 1.23, тогда как ставку на победу "Копенгагена" можно сделать с котировкой 13.50, а на ничью – 6.70.

Таким образом, вероятность результата матча в основное время аналитиками подсчитана следующая: победа "МЮ" 79 процентов, ничья 14 процентов, победа "Копенгагена" 7 процентов.

Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы такие: 1.08 на "МЮ" и 9.00 на "Копенгаген", т.е. вероятность прохода англичан в следующий раунд составляет 89 процентов.

"МЮ" – "Копенгаген": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен ночью в 04:00 на канале "Футбол 2", а также на следующий день в 11:10 на канале "Футбол 1" и в 17:00 на канале "Футбол 2".

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