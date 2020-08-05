Обидчик киевского "Динамо" в Лиге Европы разбил чемпиона Турции и вышел в четвертьфинал

Практически одновременно с донецким "Шахтером" в четвертьфинал Лиги Европы шагнул и "Копенгаген", который недавно стал серебряным призером чемпионата Дании. Напомним, скандинавский коллектив обошел на групповом этапе киевское "Динамо". Соперником "Копенгагена" в 1/8 финала был турецкий "Истанбул Башакшехир". Кстати, недавно чемпион Турции определился досрочно в матче с командой украинца.

Реклама

После первого матча, который состоялся еще в марте, небольшое преимущество в один мяч было у коллектива из Стамбула (1:0). Однако сегодня датчане разбили турков в пух и прах – 3:0. Наш сайт вел онлайн матча "Копенгаген" – "Истанбул". Уже на четвертой минуте Йонас Винн открыл счет и уравновесил шансы соперников. Больше до перерыва соперники мячей не забивали. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

А на 52-й минуте Винн сделал дубль с 11-метрового, назначенного за игру рукой.

Реклама

Когда же через 10 минут Расмус Фальк зажег на табло 3:0, практически все стало ясно. "Копенгаген" довел дело до уверенной победы и вышел в 1/4 финала. Правда, там команду из Дании ждет "Манчестер Юнайтед", так что продолжить свою сказку скандинавам будет очень непросто.

Читайте также: онлайн трансляция "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК.

Смотрите, как киевское "Динамо" играло с "Копенгагеном" вничью на своем поле прошлой осенью:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама