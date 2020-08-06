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"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над ЛАСКом, хотя мог и не напрягаться (видео)

6 августа, 00:06

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Английский гранд после выездной победы 5:0 на своем поле обыграл австрийцев со счетом 2:1

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над австрийским ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" 5 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу английского гранда, который первым пропустил гол.

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Счет в матче гости открыли на 55-й минуте – Филипп Визингер мощным ударом из-за штрафной поразил дальнюю "девятку" ворот манкунианцев. "МЮ" отыгрался быстро: спустя две минуты Джесси Лингард реализовал выход один на один. Победу хозяевам принес Антони Марсьяль, отличившийся спустя четыре минуты после выхода на замену.

Отметим, что "МЮ" мог особо не стараться в ответном матче. В первой игре в Австрии английский клуб разгромил ЛАСК со счетом 5:0. По сумме двух встреч "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал, где в одноматчевом противостоянии сыграют с "Копенгагеном", который ранее сегодня обыграл "Истанбул".

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Напомним, что в среду свой ответный матч 1/8 финала провел донецкий "Шахтер". Чемпион Украины разгромил "Вольфсбург" в Киеве на "Олимпийском" – 3:0. В четвертьфинале, скорее всего, "горняки" сыграют с швейцарским "Базелем".

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Лига Европы Манчестер Юнайтед ЛАСК

Источник: Сегодня|Спорт

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