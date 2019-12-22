"МЮ" проиграл худшей команде АПЛ из-за ужасного ляпа вратаря-дырки: соцсети "уничтожили" Де Хеа

По вине своего испанского голкипера манкунианцы снова вылетели из ТОП-6 английской Премьер-лиги

Давид Де Хеа / Фото: Reuters

Очередной позор от некогда великого "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" на выезде проиграли худшей команде чемпионата Англии "Уотфорду" со счетом 0:2 и снова вылетели за пределы ТОП-6 английской Премьер-лиги, оказавшись на 8-м месте. Напомним, накануне экс-игрок "МЮ" Руни обзавелся особняком с бункером – разве что в нем сейчас и могут спрятаться от стрел критики манкунианцы.

Главным виновником поражения манкунианцев от "Уотфорда" болельщики команды назвали вратаря Давида Де Хеа, допустившего невероятный ляп в начале второго тайма, который стоил "МЮ" первого пропущенного гола. После несильного удара Сарра испанский страж ворот гостей выставил руки, чтобы поймать мяч, но кожаный снаряд юркнул между перчатками у Де Хеа и, отскочив от его плеча, залетел в сетку.

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Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 с пенальти

Уотфорд: Фостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Мактомини (Мата, 72), Фред, Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд, Марсьяль

Предупреждения: Капу, Дукуре, Кэткарт – Шоу

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