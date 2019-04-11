"МЮ" впервые с 2005 года ни разу не попал в створ ворот соперников

Английский клуб в Лиге чемпионов дома проиграл "Барселоне"

"МЮ" - без точных ударов. Фото: AFP

В среду, 10 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. На своем поле "Манчестер Юнайтед" не создал проблем голкиперу "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену. Английский клуб не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника, несмотря на семь ударов в сторону ворот. Это произошло впервые с 2005 года. Тогда "МЮ" ни разу не пробил в створ ворот "Милана". "Барселона" также пробила по воротам соперника семь раз, однако три удара каталонцев пришлись в створ.

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" – 1:0, а единственный гол в матче забил Люк Шоу в свои ворота. Арбитру даже пришлось прибегнуть к помощи VAR, чтобы определить не был ли забит мяч с нарушением правил.

Это четвертое поражение "МЮ" в последних пяти матчах. Дважды клуб уступил "Вулверхэмптону", еще одно поражение потерпел от "Арсенала", Единственная победа на этом отрезке – над "Уотфордом" (2:1) в АПЛ.

Напомним, что в параллельном матче "Ювентус" и "Аякс" расписали мировую . На гол Криштиану Роналду хозяева поля ответили точным ударом Давида Нереса.

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