На болельщиков португальской "Бенфики" после матча с "Шахтером" в Харькове напали хулиганы

Скандальный эпизод случился вчера вечером после матча 1/16 финала Лиги Европы в Харькове. Напомним, "Шахтер" обыграл "Бенфику" в первом матче плей-офф со счетом 2:1. Вместе с клубом из Лиссабона приехали его фанаты, и некоторые из них попали в неприятную историю.

Как сообщило авторитетное португальское издание A Bola, болельщики "Бенфики" подверглись нападению, когда покидали трибуны стадиона ОСК "Металлист". По данным источника, один из фанатов получил травмы пока что неизвестного характера и попал в больницу. Там он прошел медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет. Также издание сообщает, что нападение было совершено из-за бездеятельности представителей правоохранительных органов Харькова.

Читайте о том, почему судья не засчитал гол "Бенфики" и назначил пенальти. В моменте взятия ворот было положение "вне игры".

Реклама

Повторная встреча соперников состоится уже в следующий четверг в Португалии. Начало – в 22:00.

Смотрите, как "Шахтер" добыл победу над "Бенфикой" в непростом поединке

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама