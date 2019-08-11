На домашнем стадионе испанского гранда установят статую

Аншлаг на "Ванда Метрополитано" / Фото: Twitter

Знаменитый испанский тренер Луис Арагонес удостоится статуи на территории домашнего стадиона "Атлетико" "Ванда Метрополитано". Болельщики клуба собрали порядка 130 тысяч евро на установку бронзовой статуи.

"Малага" официально распрощалась с Евгением Селезневым

Реклама

Сообщается, что данную идею поддержало больше семи тысяч людей. Что касается средств, которые останутся после установки памятника, то они будут пожертвованы в Национальную ассоциацию борьбы с раком.

Луис Арагонес скончался в 2014 году от лейкемии в возрасте 75 лет. Арагонес выступал за "Атлетико" в качестве нападающего с 1964 по 1974 годы, проведя в футболке этого клуба 265 матчей и забив 172 гола. После завершения карьеры он неоднократно приходил на тренерский мостик "матрасников".

Также мы писали, что другой украинец в Испании может перейти в очередную аренду. Новый вариант для Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов арендовать 20-летнего голкипера своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама