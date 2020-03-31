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На фоне кризиса "Аякс" разорвал контракт с футболистом, перенесшим сердечный приступ

31 марта, 11:29

Александр Трикиша

Футболист с 2017 года прикован к постели после инцидента во время товарищеского матча

Нидерландский "Аякс" запустил программу сокращения расходов на фоне кризиса и расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенесшим сердечный приступ в 2017 году во время товарищеского матча против "Вердера". Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года.

При этом "Аякс" продолжит платить Абдельхаку зарплату вплоть до начала июля и по-прежнему находится в постоянном контакте с его семьей относительно поддержки. Накануне брат футболиста Абдеррахим рассказал о состоянии Абдельхака: "Прикован к постели, но улыбается, когда смотрит футбол".

В июле 2017 года 20-летний Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером". Он был эвакуирован с поля на вертолете и доставлен в больницу. Врачи диагностировали у Нури сердечную аритмию. Позже в клубе заявили, что игрок получил необратимое повреждение мозга. Тогда же Абдельхак был введен в состояние искусственной комы. В августе 2018 года футболист вышел из комы, он узнавал близких и мог с ними общаться.

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Семья футболиста обвинила "Аякс" в несвоевременном оказании медицинской помощи, что повлекло за собой повреждение мозга. В клубе отрицали свою вину, но после тщательного расследования все же признали ее. В клубе заявили, что расследование инцидента показало, что медики должны были раньше использовать дефибриллятор.

Смотрите, как играет "Аякс" в чемпионате Голландии:

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футбол Аякс Амстердам чемпионат Голландии

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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