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На матч сборной Украины против Литвы в Харькове продали 35 тысяч билетов

9 октября, 15:28

В продаже осталось около 5000 билетов ценой от 100 до 500 грн

На матч с Литвой на "Металлисте" осталось около 5000 билетов

На матч с Литвой на "Металлисте" осталось около 5000 билетов

Послезавтра сборная Украины по футболу проведет свой шестой матч в квалификационной кампании чемпионата Европы-2020. Соперником команды Андрея Шевченко в Харькове будет аутсайдер отборочной группы В – Литва. Напомним, "сине-желтые" лидируют в квалификации, имея 13 очков после пяти поединков. Накануне наставник поведал о делах в команде перед пятничной игрой.

Состоится встреча на стадионе "Металлист", вмещающем 40 тысяч зрителей. На данный момент продано почти 35 тысяч билетов. Кроме касс арены, реализуются они через интернет только на сайте ticketsbox.com. Цены на пропуска колеблются от 50 до 500 грн, но сейчас самые дешевые, оставшиеся в продаже, стоят 100 грн – на места за воротами. Чем ближе, к центральной линии, тем билеты дороже – самые лучшие по 450 и 500 грн.

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Напомним, что в после встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане". А недавно Шева отпраздновал день рождения.

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Литва Харьков билеты Шевченко футбол Сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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