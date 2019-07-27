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На матче Суперкубка Украины ожидается аншлаг

27 июля, 13:34

Болельщики раскупили все билеты на поединок "Шахтера" и "Динамо"

Фото: Премьер-лига

Украинская Премьер-лига на официальном сайте объявила, что все билеты на завтрашний матч за Суперкубок Украины были распроданы. 28-го июля в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины. Трофей традиционно разыграют между собой донецкий Шахтер и киевское Динамо.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

По сообщению, официального сайта УПЛ, в кассах одесского стадиона Черноморец больше не осталось билетов на игру. Таким образом, завтра на матче ожидается аншлаг. Всего стадион Черноморец способен принять почти 34200 болельщиков.

Напомним, что в воскресенье, 28 июля, в 20:50 на телеканалах "Украина" и "Футбол 1" состоится прямая трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины. Поединок за Суперкубок Украины откроет футбольный сезон 2019/2020. В матче, который состоится 28 июля, примут участие чемпион и вице чемпион прошлого розыгрыша чемпионата Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Кстати, за месяц до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Источник:

официальный сайт УПЛ

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