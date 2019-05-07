"На мемас пойдет": Зинченко сравнили с героем легендарной картины "Крик"
Украинский защитник "МанСити" показал свой рот после сумасшедшего гола Венсана Компани
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко потроллил самого себя после победы своей команды над "Лестером", которая еще на шаг приблизила "горожан" к титулу чемпионов Англии. Напомним, в этом поединке "МанСити" склонил чашу весов в свою пользу благодаря сумасшедшему голу в исполнении бельгийца Венсана Компани, который с дальнего расстояния направил мяч аккурат в "девятку". У себя в Instagram Зинченко выложил фото Компани крупным планом в момент, когда бельгиец дает послематчевое интервью, а сам Зинченко с открытым от изумления ртом наблюдает за происходящим из-за плеча у Венсана. "Все, что нужно знать о вчерашнем дне", – подписал фото украинец.
Подписчики Александра Зинченко не обошли вниманием неожиданное фото футболиста, засыпав его комментариями:
- На мемас пойдет.
- Эдвард Мунк "Крик": наши дни
- 21 матч в старте – 21 победа. Саня, ты просто зверь
Та самая картина "Крик"
Напомним, у "МанСити" есть традиция – команда выигрывает все матчи АПЛ, в которых участвует Александр Зинченко. Сейчас эта серия насчитывает 21 поединок.
Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом. В нем, помимо Александра Зинченко, нашлось место и другому "англичанину" Андрею Ярмоленко, который только-только начал тренироваться после октябрьского разрыва ахиллов.
Так сообщалось, что конкурент Зинченко, празднуя победу "Барсы" в полуфинале Лиги чемпионов, показал неприличные жесты. Француз Менди не скрывал радости по поводу поражения "Ливерпуля", с которым клуб француза борется за чемпионство в АПЛ.
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