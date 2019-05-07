"На мемас пойдет": Зинченко сравнили с героем легендарной картины "Крик"

Украинский защитник "МанСити" показал свой рот после сумасшедшего гола Венсана Компани

Зинченко в победном матче с "Лестером". Фото: AFP

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко потроллил самого себя после победы своей команды над "Лестером", которая еще на шаг приблизила "горожан" к титулу чемпионов Англии. Напомним, в этом поединке "МанСити" склонил чашу весов в свою пользу благодаря сумасшедшему голу в исполнении бельгийца Венсана Компани, который с дальнего расстояния направил мяч аккурат в "девятку". У себя в Instagram Зинченко выложил фото Компани крупным планом в момент, когда бельгиец дает послематчевое интервью, а сам Зинченко с открытым от изумления ртом наблюдает за происходящим из-за плеча у Венсана. "Все, что нужно знать о вчерашнем дне", – подписал фото украинец.

Подписчики Александра Зинченко не обошли вниманием неожиданное фото футболиста, засыпав его комментариями:

На мемас пойдет.

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Та самая картина "Крик"

Напомним, у "МанСити" есть традиция – команда выигрывает все матчи АПЛ, в которых участвует Александр Зинченко. Сейчас эта серия насчитывает 21 поединок.

Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом. В нем, помимо Александра Зинченко, нашлось место и другому "англичанину" Андрею Ярмоленко, который только-только начал тренироваться после октябрьского разрыва ахиллов.

Так сообщалось, что конкурент Зинченко, празднуя победу "Барсы" в полуфинале Лиги чемпионов, показал неприличные жесты. Француз Менди не скрывал радости по поводу поражения "Ливерпуля", с которым клуб француза борется за чемпионство в АПЛ.

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