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На Месси примерили форму минского "Динамо" – мировых звезд футбола ждут в Беларуси

25 марта, 13:18

Вадим Авдасев

В соседней республике до сих пор играют в футбол со зрителями на трибунах

Единственным национальным чемпионатом по футболу в Европе, который еще не остановили из-за пандемии коронавируса, остается белорусский. Сегодня на официальной страничке минского "Динамо" разместили шуточную фотографию, где звездного Лионеля Месси из "Барселоны" приодели в форму своего клуба. К слову, два топ-клуба хотят увести Роналду из "Ювентуса".

Причем "сябры" хвастаются, что играют в футбол и приглашают к себе звезд:

"Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с белорусским футболом. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!"

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Узнайте о том, что 25 марта Уэльс и Шотландия сыграли один из самых первых матчей в истории футбола.

Интересно, что Месси уже приезжал в Беларусь, правда, в составе "Барселоны" и выступал в Лиге чемпионов против борисовского БАТЭ.

Смотрите, как белорусский БАТЭ обыгрывал лондонский "Арсенал" в Лиге Европы

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