"На одной жене Милевский не остановится": откровения лучшего друга звезды "Динамо"

Денис Адлейба дал советы девушкам, добивающимся серьезных отношений с Артемом Милевским

Артем Милевский. Фото: Instagram

Давний друг 34-летнего Артема Милевского Денис Адлейба рассказал, стоит ли ждать, что Миля завяжет со своей холостяцкой жизнью и женится. "У нас был момент, когда он обратился ко мне за советом. Я ему сказал: "Нет, здесь принимай решения ты. Я не буду советовать". Когда он созреет, тогда женится", – сказал Адлейба.

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"Кстати, я уже развелся со своей женой, – добавил Денис Адлейба. - Зная Артема, у него тоже может так получиться. На одной он не остановится. Совет девочкам. Не надо ему что-то указывать. Он спортивный человек, лидер. Непроизвольно ты это переводишь и в обычную жизнь. А сейчас мир уже настолько избалован и испорчен, что никто никого терпеть не будет. Нужно уметь находить правильные слова. Надо уметь делать так, чтобы не создавать ситуацию, которая может породить какие-то вопросы. Вот если такая девочка найдется для Артема, то она будет счастлива. Но таких нет. У Артема было даже слишком много женского внимания. Хотя слишком много этого не бывает. Да, по молодости некоторые наши ходы были неправильные. Но это жизнь. Все что у нас было, все было прекрасно. Нас помнят и будут помнить еще долго".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Ранее сообщалось, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Причиной стал конфликт брестского "Динамо" с Федерацией футбола Беларуси из-за запрета на новые трансферы.

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