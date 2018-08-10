На подкрашенном газоне в Одессе "Мариуполь" получил 1:3 от "Бордо": как это было

Вчера "Мариуполь" и "Заря" провели первые матчи 3-го квалифай-раунда Лиги Европы. В Одессе, на выгоревшем под солнцем, вытоптанном на концерте Олега Винника и подкрашенном (!) к игре поле стадиона "Черноморец", азовцы принимали "Бордо". Как и в двух своих предыдущих встречах ЛЕ, украинский клуб забил первым, но этого в итоге не хватило даже для ничьей.

По сравнению с поединками против "Юргордена" тренер "Мариуполя" Александр Бабич сделал лишь одну замену: оставил в запасе Белого, выпустив третьим защитником в напарники Яворскому и Быкову, француза Дава. И экс-игрок дубля "Монако" уже в дебюте встречи насолил своим соотечественникам. Во время розыгрыша углового темнокожий центрбек азовцев сохранил мяч в борьбе сразу с двумя соперниками и сбросил его под удар набегавшему Мишневу. А тот, положив корпус, хорошо поймал мяч на ногу и смачно "плюнул" в левый от вратаря Костиля угол — 1:0. На кураже украинцы провели еще пару удачных набегов на владения "виноделов", и Мишнев мог оформить дубль, первый в своей карьере. Хавбек азовцев вновь классно пальнул издали, но на этот раз Костиль (к слову, третий вратарь сборной Франции на серебряном для команды Дешама Евро-2016) с его ударом справился.

АБОРДАЖ ЛЯБОРДА. Дальше гости основательно прибрали инициативу к своим ногам. До поры мариупольцев спасали Худжамов и фортуна. Но против удара с носка от Гаэтана Ляборда были бессильны оба. 1:1 — именно с таким счетом завершились все три предыдущих еврокубковых вояжа "Бордо" в Украину. Не самый плохой исход был бы для "Мариуполя". Увы, не прошло и пяти минут, как жирондинцы перекрыли свой выездной норматив. И вновь отличился Ляборд, за весь прошлый сезон забивший всего три гола. Видимо, форварда "виноделов" подогрела появившаяся вчера новость, что "Бордо" подписывает нападающего "Генгама" Джимми Бриана, а Ляборду предложат поискать себе новую команду. Правда, гол получился курьезный: Худжамов совершил грубейшую ошибку, сыграв в стиле Кариуса в финале ЛЧ, — выбил мяч в ногу набегавшего Ляборда. А в самом начале второй половины очередная ошибка азовцев, на сей раз — обрезка Демири у своей штрафной, и Тчуамени сделал 1:3. "Погибать, так с музыкой", — решил Александр Бабич, бросив в бой сразу двух свежих нападающих Борячука и Вакулу. Игра пошла весело, без центра поля, атака на атаку. 21:13 по ударам по воротам у команд за матч! В пользу "Бордо". И итоговый счет тоже в пользу команды, чьи игроки стоят 90 млн евро против 7 млн за весь состав "Мариуполя" (оценка Transfermrkt). 1:3 — перед ответным матчем 16 августа, шансы "Мариуполя" выглядят чисто теоретическими.

А из поединков, проходивших раньше, отметим разгромные победы минского "Динамо" над "Зенитом" и словацкого "Тренчина" над "Фейеноордом" с одинаковым счетом 4:0.