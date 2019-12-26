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На пороге новых рекордов: какие достижения могут покориться Роналду в 2020 году

26 декабря, 08:37

Португальскому футболисту есть, к чему стремиться в следующем году

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду в предстоящем 2020 году имеет возможность установить сразу несколько рекордов. Отметим, что нынешний сезон по статистическим показателем является худшим для 34-летнего португальца за последние 10 лет. Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен.

Топ-5 возможных рекордов Роналду в 2020 году

  • 1. Лучший бомбардир всех времен в рамках национальных команд

В настоящее время у Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Нападающий по этому показателю уступает лишь иранцу Али Даеи, у которого в активе 109 мячей за сборную.

Как Роналду забивает за сборную Португалии

  • 2. Лучший бомбардир чемпионата Европы

Роналду в настоящее время вместе с французом Мишелем Платини занимает первое место в списке бомбардиров на европейских турнирах. У обоих по девять голов.

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Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одно матче

  • 3. Продолжительность серии по голам в сезонах Лиги чемпионов

Роналду в настоящее время по данному показателю занимает второе место – 15 сезонов кряду с голами в Лиге чемпионов. Рекордсменом является Райан Гиггз (16).

Предыдущий гол Роналду в Лиге чемпионов

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  • 4. Большее количество хет-триков в Лиге чемпионов

Роналду и Месси лидируют по этому показателю. У обоих футболистов по восемь хет-триков.

Последний хет-трик Роналду в Лиге чемпионов на данный момент

  • 5. Первый футболист, ставший лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, Примеры и Серии А

Роналду ранее становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а в Испании в составе "Реала". В настоящее время он забил 10 голов в серии А и отстает от Чиро Иммобиле (17), Ромелу Лукаку (12) и Жоао Педро (11).

Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа" в чемпионате Италии

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

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Лига чемпионов чемпионат Италии Криштиану Роналду Евро-2020

Источник: Sportbox

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