На пороге новых рекордов: какие достижения могут покориться Роналду в 2020 году

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду в предстоящем 2020 году имеет возможность установить сразу несколько рекордов. Отметим, что нынешний сезон по статистическим показателем является худшим для 34-летнего португальца за последние 10 лет. Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен.
Топ-5 возможных рекордов Роналду в 2020 году
- 1. Лучший бомбардир всех времен в рамках национальных команд
В настоящее время у Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Нападающий по этому показателю уступает лишь иранцу Али Даеи, у которого в активе 109 мячей за сборную.
Как Роналду забивает за сборную Португалии
- 2. Лучший бомбардир чемпионата Европы
Роналду в настоящее время вместе с французом Мишелем Платини занимает первое место в списке бомбардиров на европейских турнирах. У обоих по девять голов.
Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одно матче
- 3. Продолжительность серии по голам в сезонах Лиги чемпионов
Роналду в настоящее время по данному показателю занимает второе место – 15 сезонов кряду с голами в Лиге чемпионов. Рекордсменом является Райан Гиггз (16).
Предыдущий гол Роналду в Лиге чемпионов
- 4. Большее количество хет-триков в Лиге чемпионов
Роналду и Месси лидируют по этому показателю. У обоих футболистов по восемь хет-триков.
Последний хет-трик Роналду в Лиге чемпионов на данный момент
- 5. Первый футболист, ставший лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, Примеры и Серии А
Роналду ранее становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а в Испании в составе "Реала". В настоящее время он забил 10 голов в серии А и отстает от Чиро Иммобиле (17), Ромелу Лукаку (12) и Жоао Педро (11).
Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа" в чемпионате Италии
Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.
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