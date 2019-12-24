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Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен

24 декабря, 23:47

В число лучших по версии авторитетной испанской газеты вошли Лев Яшин и Лео Месси

Лев Яшин

Лев Яшин

Популярная испанская спортивная газета AS представила свой вариант футбольной "Команды мечты". В сборную всех времен и народов, как и полагается, включили 11 игроков. Систему построения редутов выбрали 4-4-2. К слову, напомним, что "Золотой мяч"-2019 получил Лионель Месси из "Барселоны".

Пост №1 отдали советскому голкиперу Льву Яшину – единственному вратарю, выигрывавшему "Золотой мяч". Линию обороны составили Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия). В полузащиту поставили Йохана Кройффа (Нидерланды), Зинедина Зидана (Франция), Диего Марадону (Аргентина) и Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания). А в нападении пару Месси составил бразилец Пеле.

Читайте о том, что Милевский уступил звание лучшего нападающего брестского "Динамо" украинцу.

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А вот португальский форвард Криштиану Роналду не попал в топ-11 – несмотря на все его заслуги и призы в составе "МЮ", "Реала" и "Ювентуса". В форме мадридцев он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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