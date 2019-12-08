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На рождественской вечеринке "Реала" Бэйлу подарили то, что ранее разозлило руководство клуба

8 декабря, 18:13

Футболисты подарили друг другу очень креативне подарки

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл / Фото: Reuters

Бразильский защитник "Реала" Марсело на рождественской вечеринке игроков "Королевского клуба" подарил клюшку для гольфа одноклубнику, валлийскому нападающему Гарету Бэйлу.

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Бэйл удивился подарку, но принял его с юмором. Напомним, что валлиец регулярно подвергается критике со стороны болельщиков за своё увлечение гольфом.

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Нападающий Лукас Васкес получил в подарок весы. Несколько недель назад он получил перелом пальца, уронив подобное устройство себе на ногу.

Форварду Луке Йовичу достался в подарок словарь испанского языка. У серба пока есть сложности с его изучением.

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Полузащитник Браим Диас и нападающий Винисиус Жуниор получили игрушки, а защитник Ферлан Менди стал обладателем кирпича.

Мы уже сообщали, что Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Смотрите, как Уэльс обыграл Венгрию в последнем матча отбора Евро-2020

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чемпионат Испании Реал Мадрид Гарет Бейл

Источник: Marca

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