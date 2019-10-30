На "Шахтер" с экспериментами: опубликован состав "Динамо" и "Шахтера" на матч Кубка Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на матч 1/8 финала Кубка Украины, который пройдет сегодня на НСК "Олимпийский". "Динамо" – "Шахтер" трансляция матча доступна на нашем сайте. Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко решил поэкспериментировать в ответственном матче и поставил лидера команды Виктора Цыганкова в центр поля, а его позицию на правом фланге закрыл Александр Караваев. А вот наставник "Шахтера" Луиш Каштру не стал мудрить с составом, выпустив на поле всех сильнейших игроков.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

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"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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