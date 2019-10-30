Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

На "Шахтер" с экспериментами: опубликован состав "Динамо" и "Шахтера" на матч Кубка Украины

30 октября, 18:52

Гранды украинского футбола поспорят за путевку в четвертьфинал национального Кубка

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на матч 1/8 финала Кубка Украины, который пройдет сегодня на НСК "Олимпийский". "Динамо" – "Шахтер" трансляция матча доступна на нашем сайте. Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко решил поэкспериментировать в ответственном матче и поставил лидера команды Виктора Цыганкова в центр поля, а его позицию на правом фланге закрыл Александр Караваев. А вот наставник "Шахтера" Луиш Каштру не стал мудрить с составом, выпустив на поле всех сильнейших игроков.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

Реклама

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

В тренде
1/8 финала Кубка Украины: результаты, расписание, видео голов и прогноз на выход в четвертьфинал
"Динамо" - "Шахтер": центральный матч 1/8 финала Кубка Украины

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...